AFP: европейские лидеры распределяют роли, чтобы вести переговоры с Трампом

По наблюдениям источника, руководители ЕС опробовали эту тактику во время встречи с президентом США в Вашингтоне 18 августа

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры распределяют между собой роли в попытке повлиять на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на европейский источник.

По его наблюдениям, европейские руководители опробовали эту тактику во время встречи с Трампом в Вашингтоне 18 августа и намерены придерживаться ее на протяжении дальнейших контактов с США по ситуации вокруг Украины.

Встреча в Вашингтоне была абсолютно уникальной в своем роде, замечает AFP. Девять лидеров, усевшись вокруг длинного стола, вели обмен мнениями о путях решения конфликта перед телекамерами всего мира.

Разговор сопровождался хвалебными комментариями Трампа в адрес европейских коллег, которые всеми способами старались показать свою значимость в дискуссиях о безопасности Европы. Трамп назвал британского премьера Кира Стармера "своим другом" и заверил президента Франции Эмманюэля Макрона, что "полюбил его с первого дня", не забыв отметить "замечательный загар" канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен Трамп охарактеризовал как самую могущественную из всех присутствующих.

Мерц после встречи признал, что европейцы на этот раз тщательно скоординировали свои роли.

Подготовка к этой поездке, по словам источника AFP, началась еще 16 августа, когда Трамп, рассказав об итогах своих переговоров на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным, пригласил Владимира Зеленского в Белый дом и открыл дверь для того, чтобы несколько европейских руководителей могли сопровождать его.

Диалог с Трампом

После приглашения последовал обмен звонками между европейскими столицами, чтобы обсудить, не рискуют ли лидеры ЕС оказаться в ловушке в Овальном кабинете и кто из них способен представлять европейцев и вести диалог с Трампом.

Делегация была объявлена на следующее утро. Лидеры ведущих европейских стран - Франции, Германии, Италии и Великобритании - сообщили о намерении прибыть в Вашингтон. Также поступил президент Финляндии Александер Стубб, партнер Трампа по гольфу.

Кастинг завершили Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Главе Североатлантического альянса, который уже давно культивирует свои отношения с Трампом, было поручено смягчать дискуссии с американским лидером, сообщил один из участников встречи в Белом доме.

Каждый из европейских лидеров затрагивал различные детали украинского конфликта. Всякий раз, когда разговор с Трампом заходил в тупик, подключался другой собеседник, чтобы сменить тему.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва видит со стороны Брюсселя только "неэтичные попытки" изменить позицию Вашингтона по урегулированию на Украине. По его словам, Россия не услышала никакого конструктива со стороны европейцев на встрече в Белом доме.