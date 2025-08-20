Украина обвиняет Иран в том, что он якобы оказывает помощь России в конфликте

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины разорвал меморандум с Ираном о взаимопонимании по вопросам безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран по безвизовым поездкам граждан с дипломатическими и служебными паспортами, заключенного 15 марта 1993 года в Киеве", - написал он в своем Telegram-канале.

В ноябре 2024 года Киев также прекратил действие соглашения с Тегераном о воздушном сообщении от 1993 года. Украина обвиняет Иран в том, что он якобы оказывает помощь России в конфликте.

Украинские власти также регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.