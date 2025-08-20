Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила создать механизм, по которому страны - члены альянса смогут заключить с Киевом соглашения, предусматривающие обязательства реагирования в течение суток и оказания военной поддержки в случае, если на Украину будет совершено нападение

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает план предоставления гарантий безопасности киевским властям для мирного урегулирования, который не предусматривает размещения на Украине войск западных союзников Киева, сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, предложение итальянского премьера предусматривает отказ от попыток принять Украину в НАТО. При этом предлагается создать механизм, по которому страны - члены альянса смогут заключить с Киевом соглашения, предусматривающие обязательства реагирования в течение суток и оказания военной поддержки в случае, если на Украину будет совершено нападение.

Агентство указывает, что план Италии является одним из нескольких предложений, которое рассматривают страны Североатлантического альянса. Пока остается неясным, будут ли двусторонние соглашения западных государств с Киевом предусматривать отправку войск НАТО на Украину.

В интервью телеканалу Fox News 19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он указал, что пока он возглавляет администрацию США, американских войск на Украине не будет.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.