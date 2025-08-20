Подконтрольные Киеву районы предлагают отнести к Днепропетровской и Харьковской областям

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Постановление, которым предлагается причислить контролируемые Киевом районы Донбасса к Днепропетровской и Харьковской областям, зарегистрировано в Верховной раде.

Согласно данным, опубликованным на сайте парламента, проект постановления передан на рассмотрение руководству Рады. Текст документа не опубликован. Его автором является депутат Анна Скороход.

Сама Скороход утверждает, что это позволит избежать возможного обмена территориями в рамках переговоров. "Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле", - написала она в своем Telegram-канале.

Президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство высказываниями Владимира Зеленского относительно территориальных вопросов и подчеркивал, что "некоторые обмены территориями" будут. Украинское издание "Страна" со своей стороны отмечало, что ссылка Зеленского на конституцию в качестве причины отказа от вывода войск из Донбасса не имеет оснований, так как для этого достаточно одного лишь приказа командования.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. В апреле того же года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке страны силовой операции. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении, по итогам которых был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Несмотря на заключенные в Минске соглашения, которые лежали в основе мирного урегулирования, власти Украины отказались признавать особый статус Донбасса и право его жителей на культурное самоопределение. После обострения ситуации и участившихся сильных атак на объявившие о независимости регионы Россия зимой 2022 года признала независимость ДНР и ЛНР, а президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В сентябре 2022 года на референдуме жители ДНР и ЛНР подавляющим большинством проголосовали за воссоединение с Россией.