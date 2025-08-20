Необходимо заставить еврейское государство "прекратить войну на истребление против палестинского народа", заявило движение

КАИР, 20 августа. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало посредников оказать максимальное давление на израильское руководство на фоне начала военной операции по захвату административного центра сектора Газа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Призываем посредников оказать максимум давления на Израиль, чтобы заставить его прекратить войну на истребление против палестинского народа", - говорится в сообщении. В ХАМАС подчеркнули, что решение израильского руководства начать операцию демонстрирует его "пренебрежение ко всем усилиям, приложенным посредниками" в рамках переговоров о прекращении огня в Газе. Радикалы добавили, что возлагают всю ответственность за последствия оккупации города Газа не только на Израиль, но и на США.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города. Как сообщила гостелерадиокомпания Kan, подразделения израильской армии уже начали вести боевые действия в пригородах Газы, осуществляя подготовку к расширению маневра. По ее информации, планы операции по захвату города будут представлены на утверждение израильского кабмина 21 августа.