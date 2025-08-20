Как сообщил телеканалу американский чиновник, убитый представлял угрозу для сил Соединенных Штатов, коалиции и нового сирийского правительства

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Американские военные в ходе рейда на севере Сирии 20 августа ликвидировали высокопоставленного члена запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ), который готовился стать следующим главарем террористической организации в стране. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника.

Операция была названа "успешной". В ее ходе также был убит другой ключевой функционер ИГ. По словам источника, оба убитых активно планировали теракты в Сирии и Ираке.

Источник отметил, что ликвидированный боевик был сильным кандидатом на роль "главаря ИГ в Сирии" и представлял бы прямую угрозу для сил США, коалиции и нового сирийского правительства. Сообщается, что в ходе рейда никто из американских военных или мирных жителей не пострадал.