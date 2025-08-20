По словам депутата, Зеленский приехал в США не ради защиты интересов страны, а чтобы спасти свое место

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне старался понравиться президенту США Дональду Трампу, чтобы отсрочить свой политический крах. Об этом заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Он (Зеленский - прим. ТАСС) приехал не как лидер страны, а как человек, отчаянно пытающийся спасти свое кресло - кресло, давно пропитанное кровью народа. Зеленский не предлагает миру ни плана, ни идеи, ни стратегии. Он лишь повторяет мантры, написанные ему советниками, и старается понравиться Вашингтону, чтобы отсрочить свой политический крах", - отметил депутат.

"Встреча Трампа с Зеленским показала главное: президент США готов говорить со всеми, но не все, кто к нему приезжает, являются самостоятельными политиками, реальными лидерами или даже просто здоровыми людьми. Трамп терпит происходящее ради своей цели. Для меня остается загадкой, как вообще Зеленского туда еще пригласили. А если пригласили - почему не арестовали? Думаю, что Трамп не получает всей информации о происходящем. Хотя, возможно, у него есть свой хитрый план, - прокомментировал Дмитрук встречу в Белом доме. - Во всяком случае, как человек я благодарю Трампа за попытки двигаться к миру. Сегодня именно это для меня самое главное".

Дмитрук - независимый депутат, в августе 2024 года ему удалось выехать из страны.

18 августа Трамп встретился в Белом доме с Зеленским тет-а-тет, их встреча продолжалась около часа. Затем прошла встреча Трампа с европейскими лидерами и Зеленским. Трамп также позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, их разговор продлился около 40 минут.

Зеленский заявил, что это была "лучшая" его встреча с Трампом. Их предыдущая встреча в Белом доме в феврале завершилась перепалкой, тогда Зеленского, в частности, упрекнули в неблагодарности к США. На этот раз, по данным украинского издания "Новости Live", Зеленский выражал благодарность США и партнерам не менее 18 раз.