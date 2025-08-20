Управление по планированию Израиля утвердило намерения построить 3 400 единиц жилья на берегу Иордана восточнее Иерусалима

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми раскритиковал планы строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Великобритания осуждает сегодняшнее (от 20 августа - прим. ТАСС) решение управления по планированию [гражданской администрации на Западном берегу реки Иордан при Минобороны Израиля] одобрить проект поселения Е-1. Если он будет воплощен в жизнь, то это разделит палестинское государство на две части, что станет грубым нарушением международного права и существенным образом подорвет решение, основанное на сосуществовании двух государств", - говорится в заявлении главы Форин оффиса, опубликованном в X. Лэмми также призвал правительство Израиля "изменить свое решение"

По данным правозащитной организации "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), управление по планированию Израиля утвердило планы строительства 3 400 единиц жилья в районе E-1 у крупного поселения Маале-Адумим восточнее Иерусалима.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм", 8 августа заявил, что действия израильских властей направлены сейчас на то, чтобы "стереть палестинское государство". Политик, по совместительству курирующий в Минобороны поселенческую деятельность на Западном берегу, сообщил о планах восстановления ряда выведенных оттуда еврейских поселений. 14 августа он объявил о возобновлении реализации проекта расширения поселенческого комплекса Маале-Адумим и строительства нового жилья в E-1.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения этого документа.