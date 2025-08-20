Politico: США заявили НАТО о своей минимальной роли в гарантиях для Украины

Это стало сигналом "того, что Европа должна будет взять на себя бремя поддержания прочного мира в Киеве", пишет газета

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби уведомил союзников Вашингтона по НАТО, что американская сторона будет играть минимальную роль при обеспечении каких-либо гарантий безопасности Украины. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, Колби "сообщил небольшой группе союзников во вторник вечером, что США планируют играть минимальную роль в обеспечении любых гарантий безопасности Украины". По оценке издания, это стало "одним из самых четких сигналов того, что Европа должна будет взять на себя бремя поддержания прочного мира в Киеве".

В статье уточняется, что Колби изложил эту позицию на консультациях с военными из других стран, входящих в НАТО. Он дал такой ответ на просьбу европейских военных разъяснить, "какие войска и авиацию могут предоставить США для поддержания мирного соглашения с Россией". Как подчеркивается в публикации, союзники США по НАТО по итогам совмещения были обеспокоены тем, что американский президент Дональд Трамп "будет полагаться на Европу для обеспечения долгосрочного мира".

Один из источников газеты из числа дипломатов стран НАТО, говоря об обеспечении гарантий безопасности Украины, отметил: "Становится очевидным, что реализовывать это на практике будет Европа". "США не берут на себя в полной мере никаких обязательств", - добавил он.