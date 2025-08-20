Вэнс: встреча Путина и Зеленского могла бы преодолеть тупик в конфликте

Вице-президент США уточнил, что "необязательно находить решение по каждому вопросу"

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы помочь в преодолении тупиковой ситуации с мирным урегулированием конфликта на Украине. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Полагаю, что президент [США Дональд Трамп] и я предпочли бы, чтобы они встретились вне зависимости от (согласования всех деталей урегулирования - прим. ТАСС), необязательно находить решение по каждому вопросу, иногда лидеры, сидя друг напротив друга, могут преодолеть тупик, из которого их команды не могут выбраться", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Как указал на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва готова к любому формату переговоров по Украине, однако встречи на высшем уровне необходимо тщательно подготовить на всех предшествующих ступенях.

Трамп 18 августа провел встречу с Владимиром Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа, после чего прошла встреча американского президента с европейскими политиками и Зеленским. Представитель Украины рассыпался в комплиментах Трампу и в целом, в отличие от прошлого его посещения Белого дома, закончившегося публичным скандалом в прямом эфире, не стал спорить с Трампом. В то же время никаких конкретных заявлений не прозвучало.

После этих переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.