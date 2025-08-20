МИД КНР предложил Афганистану начать патрулирование Ваханского коридора

Глава ведомства Ван И выразил надежду, что Кабул примет решительные меры по борьбе с международными террористическими силами

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И предложил Афганистану возобновить совместное патрулирование Ваханского коридора, который соединяет две страны.

"Китай поддерживает скорейшее возобновление двустороннего патрулирования Ваханского коридора для поддержания мира и спокойствия в приграничных районах", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ван И, который 20 августа встретился в Кабуле с афганским министром внутренних дел Сираджуддином Хаккани.

Глава МИД КНР выразил надежду, что Афганистан примет решительные меры по борьбе с международными террористическими силами. В частности, Ван И упомянул необходимость противодействия "Исламскому движению Восточного Туркестана" (запрещено в РФ).

Китайский дипломат отметил, что тем самым будет обеспечена "надежная защита" и созданы "необходимые условия" для продвижения сотрудничества между двумя странами.