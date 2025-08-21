Ким Чен Ын назвал Корейскую народную армию сильнейшей в мире

СЕУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял командиров подразделений Корейской народной армии (КНА), принявших участие в освобождении Курской области от украинских формирований. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), эти офицеры прибыли в Пхеньян для участия в "первой церемонии вручения наград" участникам зарубежных операций.

"Товарищ Ким Чен Ын, приняв от командиров подробный рапорт о ходе военной деятельности подразделений наших вооруженных сил в оперативной зоне за рубежом, высоко оценил их старания, которые привели к победе наши подразделения, участвовавшие в операции по освобождению Курской области Российской Федерации", - информирует ЦТАК. По словам Ким Чен Ына, перед этими подразделения были поставлены "важнейшие задачи", и они оправдали доверие.

Председатель государственных дел КНДР попросил передать боевой привет командирам и бойцам, участвовавшим в операции по освобождению Курской области. Ким Чен Ын назвал Корейскую народную армию героической и сильнейшей в мире. "Сейчас наша армия делает то, что должна делать, и то, что нужно делать. И впредь будет так", - приводятся слова лидера КНДР.

Президент РФ Владимир Путин несколько раз отмечал мужество бойцов Корейской народной армии, проявленное при освобождении Курской области от формирований ВСУ. В апреле Ким Чен Ын сказал, что в Пхеньяне будет установлен памятник солдатам КНА, участвовавшим в операции по освобождению Курской области.