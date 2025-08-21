Министр иностранных дел Ван И подчеркнул, что китайская сторона готова внести свой вклад и рассматривает Кабул как друга и партнера

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Власти Китая поддерживают суверенитет Афганистана и его самостоятельное экономическое развитие. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, китайская сторона рассматривает Кабул в качестве друга и партнера.

"Китай поддерживает политику Афганистана, ориентированную на экономику. Мы готовы внести свой вклад в развитие и возрождение вашей страны", - приводит сайт МИД Китая слова Ван И, который встретился с афганским министром внутренних дел Сираджуддином Хаккани.

Как уточнил китайский дипломат, КНР - "надежный партнер и друг" в процессе развития и возрождения Афганистана. "Мы уважаем независимость, суверенитет и территориальную целостность вашей страны, уважаем путь развития, выбранный афганским народом, а также уникальную национальную специфику и религиозные традиции Афганистана", - подчеркнул Ван И.

Глава МИД КНР отметил, что Пекин выступает за самостоятельное развитие Афганистана, за "справедливое отношение" к этой стране на международных площадках многостороннего взаимодействия, а также против "необоснованного давления" на Кабул и замораживания его активов.