Вице-президент США отметил, что никогда ранее не слышал от американского лидера подобных рассуждений

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился историей о том, как священник в шутку пообещал помочь президенту Дональду Трампу "попасть в рай", если тот сможет добиться мира между Россией и Украиной.

Комментируя в интервью телеканалу Fox News недавние высказывания Трампа о надежде попасть в рай, Вэнс отметил, что никогда прежде не слышал от него подобных рассуждений. "Это очень интересно. Я тоже никогда не слышал, чтобы он так говорил", - признался вице-президент.

После этого Вэнс рассказал о сообщении, которое получил от крестившего его священника. "Он сказал: "Я действительно восхищен тем, что сказал президент". И добавил: "Знаете, если он сможет установить мир между Россией и Украиной, я замолвлю за него словечко перед Всевышним", - процитировал священника Вэнс.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы попасть в рай после смерти и надеется, что этому поспособствуют его усилия по прекращению конфликта на Украине. Хозяин Белого дома отметил, что надеется попасть в рай, хотя, по его словам, "не очень хорошо справляется" с тем, чтобы обеспечить себе место на небесах. "Но если я все же смогу попасть в рай, то это [урегулирование конфликта на Украине] будет одной из причин", - добавил президент США.