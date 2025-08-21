Вице-президент США опроверг информацию о том, что миллиардер поддержит его в случае, если тот станет кандидатом в президенты США в 2028 год

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Попытки создания бизнесменом Илоном Маском политической партии представляют собой "огромную ошибку", так как после работы в администрации президента США Дональда Трампа ему уже не удастся занять среднюю линию между республиканцами и демократами. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

5 июля Маск заявил о создании в США партии "Америка". "Я думаю, что для Илона Маска будет огромной ошибкой продолжать усилия по созданию третьей партии. Мой аргумент для него заключается в том, что нравится ему или нет, но он уже воспринимается крайними левыми как сторонник правых, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Идея о том, что Илон сможет вернуться к какой-то средней политической линии, при которой его будут любить и демократы, и республиканцы, неосуществима".

По мнению Вэнса, Маск мог бы оказать влияние на Республиканскую партию, чтобы продвинуть свои идеи. "Если ему не нравится то, что делает Республиканская партия, то мой совет Илону был бы попробовать исправить Республиканскую партию, подтолкнуть ее в своем направлении, - сказал вице-президент США. - Не соглашайся со мной или с президентом США в чем угодно, но не притворяйся, что можешь существенно повлиять на ситуацию с третьей партией. Полагаю, Илон мог бы оказать намного больше влияния, если бы он оставался верным Республиканской партии президента Трампа и при возникновении разногласий выражал бы их изнутри, а не со стороны".

Вице-президент США также опроверг опубликованную газетой The Wall Street Journal (WSJ) информацию о том, что Маск якобы рассматривает возможность поддержки Вэнса в случае, если тот станет кандидатом в президенты США в 2028 году. "Я видел эту статью и могу сказать, что она полностью лживая. Я никогда не говорил с Маском или с каким-либо другим донором о 2028 годе", - указал он.

Ранее WSJ сообщила со ссылкой на источники, что предприниматель приостановил создание новой политической партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии США. Издание указывало, что Маск рассматривает возможность использования своих финансовых ресурсов для поддержки действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.

После ухода Маска с госслужбы он и Трамп устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины. Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства.