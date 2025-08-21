Вице-президент США сообщил, что европейские лидеры отговаривали американского лидера звонить президенту России

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры не ожидали, что президент США Дональд Трамп сразу после встречи с ними в Белом доме 18 августа позвонит главе российского государства Владимиру Путину. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

"Президент сказал: "Встреча была хорошей, я позвоню Владимиру Путину, чтобы узнать, что он об этом скажет". И все спросили: "Вы позвоните на следующей неделе?" - отметил Вэнс, рассказывая о ходе состоявшихся консультаций. По словам вице-президента США, Трамп ответил: "Нет. Который сейчас час в Москве? Я позвоню ему прямо сейчас". Как подчеркнул Вэнс, другие участники встречи "не ожидали" такого шага со стороны американского лидера.

"Многие европейцы сказали: "Нет, нет, нет. Нужна надлежащая подготовка, помощникам нужно подготовиться к разговору. И прочее, прочее", - отметил вице-президент США. По его словам, Трамп не прислушался к этим доводам и сразу же позвонил российскому лидеру.

Как сообщил ранее американский портал Axios со ссылкой на источники, Трамп провел телефонный разговор с Путиным в то время, когда в Белом доме находились представители европейских стран и Владимир Зеленский. В этой встрече участвовали лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции, глава Еврокомиссии и генсек НАТО.

Трамп после разговора с Путиным заявил, что начал подготовку встречи президента России с Зеленским, за которой, как предполагается, последуют трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп в телефонном разговоре высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повысить их уровень.