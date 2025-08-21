Президент республики заявил об этом вскоре после сообщения о трех эсминцах ВМС США, которые будут находиться в южной части Карибского бассейна у берегов Венесуэлы

КАРАКАС, 21 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народы встать на защиту права Боливарианской Республики на суверенитет, мир и самоопределение.

"Я призываю все народы, все социальные движения Латинской Америки, Карибского бассейна, США, Африки и других регионов встать на защиту права венесуэльского народа на суверенитет, мир, самоопределение и свое будущее", - заявил Мадуро на саммите Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА), который проходит в режиме видеоконференции и транслируется телеканалом Venezolana de Televisi n.

Мадуро подчеркнул, что "Боливарианский альянс отстаивает латиноамериканский и карибский путь развития, защищает свою идентичность". Он отметил, что на саммите будут приняты "планы сотрудничества стран АЛБА и проанализирована текущая ситуация на континенте".

По сообщению агентства Reuters, три эсминца ВМС США вскоре прибудут в южную часть Карибского бассейна и будут находиться возле берегов Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Корабли будут проводить разведывательные и наблюдательные миссии, а также наносить в случае необходимости точечные удары. Эти действия американской администрации и объявленное повышение до $50 млн вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, расцениваются в Венесуэле как попытка дестабилизации положения в стране и угроза независимости республики.

В региональное объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна АЛБА, образованное в 2004 году, входят Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.