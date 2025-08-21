Государства должны наращивать объем торговли и инвестиций, укреплять связи и продвигать трехсторонее сотрудничество, заявил министр иностранных дел Ван И

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Китай, Афганистан и Пакистан должны продвигать сотрудничество друг с другом, наращивать торгово-инвестиционное взаимодействие. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай, Афганистан и Пакистан должны расширять сотрудничество в области развития, увеличивать масштабы торговли и инвестиций, укреплять сеть коммуникаций, способствовать укреплению взаимопонимания между народами", - подчеркнул Ван И в ходе встречи глав МИД трех стран в Кабуле. Его слова приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат КНР указал на необходимость усовершенствования механизмов по взаимодействию трех государств по вопросам безопасности, углубления сотрудничества в области правопорядка и безопасности, усиления борьбы с транснациональным терроризмом. По его словам, Пекин, Кабул и Исламабад должны "на основе консенсуса устранять как симптомы, так и причины" экстремистской деятельности. Как отметил Ван И, важно уделять внимание "обоснованным опасениям друг друга в области безопасности" и развивать сотрудничество в этом направлении.

Глава МИД КНР напомнил, что с момента возобновления механизма диалога министров иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана, запущенного в 2022 году в провинции Аньхой (Восточный Китай), стороны на принципах равноправия и взаимного уважения продолжали продвигать сотрудничество в области политики и безопасности, обеспечивая мир в регионе, "реагируя на всевозможные риски и вызовы". Ван И добавил, что мир "вступает в новый период нестабильности и перемен", в связи с чем Пекин выдвинул глобальные инициативы, которые могут стать основой для совместных усилий по сохранению развития и обеспечению безопасности.

Он заверил афганского и пакистанского коллег Амира Хана Муттаки и Исхака Дара в том, что китайская сторона стремится углублять добрососедские отношения и взаимное доверие, действовать на принципах взаимопонимания и поддержки по вопросам, затрагивающим ключевые интересы трех государств, "решительно противостоять вмешательству любых внешних сил в дела региона", а также действиям "любых организаций или лиц, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности". Ван И предложил укреплять контакты на всех уровнях, улучшать афгано-пакистанские отношения, устранять разногласия путем консультаций.

Министр иностранных дел Китая напомнил, что КНР и Пакистан играют важную роль на международной арене и как соседи Афганистана должны содействовать его восстановлению, расширению внешних связей Кабула. "Китайская сторона будет и впредь отстаивать справедливый подход в отношении Афганистана на многосторонних площадках, содействовать его конструктивным контактам и взаимодействию с внешним миром, поддерживать усилия афганской стороны по нормализации дипломатических отношений", - подчеркнул Ван И.