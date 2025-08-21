Газета также отмечает, что развитие является важнейшей общей целью, поэтому у Пекина и Нью-Дели нет причин позволять пограничному вопросу стоять на пути взаимовыгодного сотрудничества

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Начало улучшения отношений между Китаем и Индией не связано с тарифным давлением Вашингтона на Нью-Дели, это осознанный выбор двух стран. Об этом говорится в опубликованной в четверг редакционной статье газеты China Daily.

"Улучшение китайско-индийских отношений не следует рассматривать просто как результат тарифного давления со стороны США, это осознанный выбор, который они сделали для общего блага двух стран. Нью-Дели знает, что серия опрометчивых и ограничительных мер, которые он проводит в отношении Китая с 2020 года в области торговли, инвестиций и международного обмена, нанесла ущерб как Индии, так и Китаю. Приятно видеть, что индийская сторона активизирует усилия по возобновлению обменов и сотрудничества со своим соседом", - пишет издание, комментируя состоявшийся 18-20 августа визит главы МИД КНР Ван И в Индию.

Как отмечает газета, развитие является важнейшей общей целью, поэтому у Китая и Индии нет причин для того, чтобы позволять пограничному вопросу стоять на пути их взаимовыгодного сотрудничества. "Таким образом, важно, чтобы индийская сторона приняла то, чего давно придерживалась китайская сторона, - что две страны являются друг для друга возможностью для развития, а не угрозой, партнерами по сотрудничеству, а не конкурентами. Поддержание правильного стратегического восприятия Китая необходимо для того, чтобы Индия пошла навстречу Пекину, чтобы они могли достичь общей цели - поддерживать китайско-индийские отношения в правильном направлении. Таким образом два соседа смогут избежать того, чтобы третья сторона вбивала клин между ними. С этой целью Нью-Дели должен обеспечить последовательность своей политики в отношении Китая", - говорится в статье.

Отношения Индии и Китая начали налаживаться после того, как 23 октября 2024 года лидеры двух стран Нарендра Моди и Си Цзиньпин провели на полях саммита БРИКС в Казани двустороннюю встречу впервые за почти пять лет. Тогда они договорились возобновить прямое авиасообщение между странами, остановленное после пандемии и пограничных столкновений в 2020 году.

Между Индией и Китаем в Гималаях отсутствует демаркированная граница. Две страны разделяет линия фактического контроля, что на протяжении десятилетий остается источником напряженности.

В ходе визита Ван И в Индию между сторонами был достигнут консенсус по множеству вопросов, в частности, по началу переговоров о границе, возобновлению прямого авиасообщения, а также укреплению сотрудничества во всех областях.