Сербский министр заявила, что российский газ обеспечивает безопасность страны

Граждане и предприятия обеспечены топливом, несмотря на кризис, отметила Дубравка Джедович-Ханданович

БЕЛГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Российский газ позволил Сербии в разгар энергетического кризиса гарантировать бесперебойное снабжение населения и экономики. Об этом в беседе с ТАСС заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович.

"Наиболее важно то, что благодаря российскому газу в разгар энергетического кризиса мы обеспечили стабильное снабжение наших граждан и экономики", - подчеркнула она.

По словам министра, Москва является "давним и значимым партнером" Белграда в энергетическом секторе. "Несмотря на многочисленные вызовы, многие из которых не зависят исключительно от наших стран, сотрудничество было эффективным и приносило взаимную пользу", - отметила Джедович-Ханданович. Она добавила, что продолжаются переговоры с "Газпромом" о новом долгосрочном соглашении о поставках газа. Министр уточнила, что "осталось определить лишь отдельные элементы будущего договора".

Кроме того, глава Минэнерго указала, что после долгого ожидания началось расширение подземного газохранилища "Банатский двор", что ранее было согласовано с российскими партнерами. "Увеличение объема хранения на нашей территории имеет ключевое значение для энергетической безопасности в изменяющихся геополитических условиях", - подчеркнула собеседница агентства.

Она напомнила, что одним из приоритетных проектов в энергетической сфере является строительство нефтепровода Сербия - Венгрия. "При поддержке правительств России и Венгрии мы получим возможность подключиться к нефтепроводу "Дружба" и тем самым обеспечить дополнительное направление поставок нефти", - пояснила Джедович-Ханданович.

Глава министерства указала на то, что Сербия продолжает проводить энергетически суверенную политику, а "сотрудничество с Российской Федерацией в энергетическом секторе основывается на многолетнем доверии и общих интересах".

Нефтепровод Сербия - Венгрия

В феврале правительство Венгрии сообщило, что в течение трех лет вложит 320 млн евро в строительство нефтепровода, по которому Сербия сможет получать сырье, поступающее из РФ по нефтепроводу "Дружба". Мощность магистрали составит около 5 млн тонн в год. Как ранее сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, уже проведено технико-экономическое обоснование проекта, который предусматривает прокладку труб длиной 180 км в Венгрии и 120 км в Сербии, а также строительство контрольно-измерительной станции на границе между двумя странами.

Нефтепровод соединит НПЗ в Сазхаломбате, принадлежащий венгерской компании MOL, с городом Альдьо на юге страны, а затем с сербским городом Нови-Сад. Благодаря этому Венгрия станет не только потребителем, но и транзитной страной для торговли нефтью, а для Сербии откроются новые источники поставок. Завод в Сазхаломбате, находящийся примерно в 30 км к югу от Будапешта, является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Венгрии и использует в основном российское сырье, поступающее по южной ветке нефтепровода "Дружба".