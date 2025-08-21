В воздух были подняты два истребителя F-16 и один самолет-заправщик KC-135, добавили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20, который действовал в опознавательной зоне ПВО Аляски. Об этом говорится в заявлении командования, распространенном 20 августа.

В заявлении отмечается, что российский военный самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады. "Такая деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - уточнили в NORAD.

