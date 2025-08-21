Куба осуждает мнимую борьбу Соединенных Штатов с наркокартелями, заявил Мигель Диас-Канель

ГАВАНА, 21 августа. /ТАСС/. США, которые намереваются направить своих военнослужащих на юг Карибского моря под надуманным предлогом борьбы с наркокартелями, сами являются государством с самым большим оборотом наркотиков в мире. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, выступая на саммите Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА) в режиме видеоконференции.

"В рамках вышеупомянутого развертывания воинских подразделений в южной части Карибского бассейна под руководством Южного командования [США], как сообщается, будут задействованы до 4 000 военнослужащих, - отметил Диас-Канель. - Это преподносится как сдерживающий фактор под ложным и несоразмерным предлогом борьбы с наркокартелями". "И это заявляет и пропагандирует государство с самым большим оборотом наркотиков в мире, которым являются Соединенные Штаты", - подчеркнул он.

"Куба осуждает это новое проявление имперской силы и присоединяется к призыву осудить столь иррациональную атаку администрации [президента США Дональда] Трампа", - заявил президент карибской республики.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что три эсминца ВМС США, оснащенные ракетными системами Aegis, в скором времени прибудут в южную часть Карибского бассейна вблизи берегов Венесуэлы для проведения операций по борьбе с наркокартелями.