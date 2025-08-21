Декларацию подписали европейские государства - члены Совбеза ООН, в состав которых вошли Британия, Франция, Словения, Дания и Греция, пишет газета

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. США отказались от осуждения России на Совбезе ООН за действия в августе 2008 года. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ", отмечая, что это первый случай отказа США с 2008 года от присоединения к совместному заявлению нескольких членов Совбеза ООН в поддержку территориальной целостности Грузии.

Декларацию подписали европейские государства - члены СБ ООН, в состав которых вошли Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция. Подписанты провели аналогию пребывания российских войск в Абхазии и Южной Осетии со специальной военной операцией на Украине, поддержав "суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах".

"Те, кто выступает против этого процесса, заинтересованы в том, чтобы сделать Грузию пешкой исключительно в своих геополитических интересах", - заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, чьи слова приводит издание.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.