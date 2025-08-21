Венки к мемориалу советским и монгольским воинам возложили на севере Китая

Мероприятие приурочили к 80-й годовщине Победы в войне против японской агрессии

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Церемония возложения венков состоялась у мемориала советским и монгольским воинам в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй (Северный Китай). Торжественное мероприятие было приурочено к 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Мировой антифашистской войне.

"Ровно 80 лет назад в августе 1945 года совместными усилиями советских, монгольских и китайских войск было нанесено сокрушительное поражение японским захватчикам. Эта победа положила конец японской оккупации Китая. <…> Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб за свободу и независимость наших народов. Долг каждого из нас - не допустить искажения исторической правды, бороться против любых попыток очернить или предать забвению героизм павших воинов", - было сказано ведущим на церемонии.

Участие в ней приняли посол РФ в КНР Игорь Моргулов, делегация от посольства Монголии в Китае, представители местных китайских властей, общественности, ветеранских и волонтерских организаций, а также российские соотечественники. Память погибших советских и монгольских воинов почтили минутой молчания.

В уезде Чжанбэй в августе 1945 года советско-монгольская конно-механизированная группа под командованием генерала Иссы Плиева вела ожесточенные бои с японскими захватчиками. В битве при Ланвогоу японская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 860 человек, в том числе было убито более 200 японских военнослужащих, взято в плен 82 японских офицера и 578 солдат. 69 воинов Советской армии и 56 воинов Монгольской народной армии погибли в этом бою, свыше 300 военнослужащих получили ранения.

В 1945 году на горе Яхулин были погребены советские и монгольские воины, погибшие при освобождении уезда Чжанбэй от японских захватчиков. Им был сооружен памятник, который в ходе гражданской войны в Китае оказался разрушен. После провозглашения КНР было принято решение о возведении мемориала, открытие которого состоялось 20 октября 1957 года.

В 2017 году посольство России в Китае, дипмиссия Монголии в КНР и местные органы власти провели масштабную реставрацию мемориала в Чжанбэе и установили новую мемориальную плиту, на которой увековечены имена 69 советских и 56 монгольских военнослужащих.