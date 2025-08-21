The Washington Post "слила чувствительную и детальную информацию о безопасности" министра обороны, заявила член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) призвала Федеральное бюро расследований (ФБР) провести расследование в отношении журналистов газеты The Washington Post, которые написали статью об охране семьи министра обороны Пита Хегсета и его семьи.

"The Washington Post только что слила чувствительную и детальную информацию о безопасности министра Хегсета. Это не журналистика, а угроза национальной безопасности", - написала она в X.

"Призываю директора ФБР Кэша Патела и заместителя директора Дэна Бонгино начать официальное расследование в отношении лиц, разгласивших эту информацию, и бездарей, которые ее опубликовали. Предательство не спрячется за журналистским удостоверением", - добавила конгрессмен.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет привлек необычно большое число сотрудников Отдела уголовных расследований армии (CID) для наблюдения за своими семейными резиденциями в штатах Вашингтон, Миннесота и Теннесси, хотя охранное ведомство испытывает кадровый голод. Как утверждает издание, глава Пентагона заставляет сотрудников CID обеспечивать безопасность его недвижимости в ущерб их прямым обязанностям. При этом обеспечением охраны министра, его семьи и резиденций теперь занимаются от 400 или 500 человек, а не 150 сотрудников, как это было прежде.