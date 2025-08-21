Речь о Шахеде Горейши, который был главным специалистом в американском внешнеполитическом ведомстве по подготовке сообщений для СМИ, касающихся ближневосточного конфликта

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Руководство Госдепартамента уволило одного из сотрудников после споров с ним относительно формулировок в заявлениях, касающихся Израиля и Палестины. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как следует из публикации, речь идет о Шахеде Горейши, который ранее был главным специалистом в американском внешнеполитическом ведомстве по подготовке сообщений для журналистов, касающихся ближневосточного конфликта. Он был уволен 18 августа. Незадолго перед этим, по сведениям издания, он предлагал опубликовать комментарий для СМИ, в котором подчеркивалось, что вашингтонская администрация "не поддерживает принудительное переселение палестинцев в секторе Газа". Это предложение было отвергнуто.

Кроме того, Горейши ранее в этом месяце рекомендовал включить в заявление Госдепартамента выражение соболезнований со стороны США в связи с гибелью пяти журналистов катарского телеканала Al Jazeera в Газе в результате израильского удара. Армия Израиля тогда заявила, что ликвидировала "террориста Анаса аш-Шарифа, выдававшего себя за журналиста телеканала Al Jazeera". По версии военных, он возглавлял один из отрядов радикального палестинского движения ХАМАС и "отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих". Руководство американского внешнеполитического ведомства отвергло предложение Горейши и заявило, что выражать соболезнования не нужно, поскольку "нет уверенности, каковы были действия" этого человека.

По сведениям издания, имел место и другие случаи, когда были споры между Горейши и руководством Госдепа относительно формулировок в заявлении. Как отмечается в публикации, источники газеты из числа должностных лиц США считают, что увольнение Горейши "стало тревожным сигналом для сотрудников Госдепа" относительно того, что никакие отклонения от решительно произраильской позиции среди них "не будут допускаться". Руководство ведомства не уточнило, в чем причина увольнения Горейши.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города. Как сообщила телерадиокомпания Kan, подразделения израильской армии уже начали вести боевые действия в пригородах Газы, осуществляя подготовку к расширению маневра. По ее информации, планы операции по захвату города будут представлены на утверждение израильского кабмина 21 августа.