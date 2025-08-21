АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Казахстан использует дроны с искусственным интеллектом (ИИ) для диагностики линий электропередачи (ЛЭП) и выявления дефектов. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
"Мы активно применяем технологии искусственного интеллекта. В электроэнергетике дроны ИИ помогают нам оперативно диагностировать линии электропередачи", - сказал Аккенженов. Видеозапись с его выступлением опубликовала пресс-служба правительства Казахстана.
В теплоэнергетике роботизированные комплексы сканируют состояние труб изнутри, позволяя точечно проводить ремонт, а в газовой области успешно работает ИИ-ассистент для автоматического распознавания показаний счетчиков, также отметил он.