Беспилотники выявляют дефекты на линиях, в теплоэнергетике и газовой отрасли автоматические системы сканируют трубы и автоматически распознают данные счетчиков, рассказал министр энергетики страны Ерлан Аккенженов

АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Казахстан использует дроны с искусственным интеллектом (ИИ) для диагностики линий электропередачи (ЛЭП) и выявления дефектов. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"Мы активно применяем технологии искусственного интеллекта. В электроэнергетике дроны ИИ помогают нам оперативно диагностировать линии электропередачи", - сказал Аккенженов. Видеозапись с его выступлением опубликовала пресс-служба правительства Казахстана.

В теплоэнергетике роботизированные комплексы сканируют состояние труб изнутри, позволяя точечно проводить ремонт, а в газовой области успешно работает ИИ-ассистент для автоматического распознавания показаний счетчиков, также отметил он.