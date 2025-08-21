Politico: ЕС намерен превратить мирные переговоры Трампа в ловушку для России

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС хотят публично поддержать инициативы главы Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию на Украине, чтобы возложить любые неудачи в переговорном процессе на Россию. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.
В материале говорится, что европейские политики скептично настроены в отношении мирных усилий Трампа и намерены подыграть ему в надежде, что однажды он займет более жесткую позицию по отношению к Москве.
По мнению газеты, европейцы готовы использовать лесть и похвалу для своих целей.