NewsNation: Трамп намерен ввести наказание за сожжение флага США

Людей будут привлекать к ответственности, если это действие привело к негативным последствиям, пояснил один из собеседников телеканала

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, благодаря которому в определенных случаях может стать возможным привлечение к ответственности за сожжение американского флага. Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на источники в администрации президента.

По его данным, указ может быть подписан 21 августа. Он не сделает противозаконным сам акт сожжения. По замыслу администрации президента, указ позволит привлекать к ответственности только тогда, когда сожжение флага привело к каким-либо негативным последствиям, например, к травмированию людей, пояснил один из собеседников телеканала. Действия обвиняемых в таком случае будут рассматриваться как нарушение общественного порядка, хулиганство или нарушение законодательства об охране окружающей среды.

Этим указом Трамп предпишет генеральному прокурору Пэм Бонди пересмотреть старые дела о сожжении флагов и определить, возможно ли привлечь к ответственности людей, совершивших такие деяния. Телеканал при этом не приводит комментариев независимых юристов о том, приведет ли такой указ к существенному изменению судебной практики.

Сожжение государственного флага США как акт протеста не считается нарушением закона благодаря решению Верховного суда от 1989 года. Судьи тогда посчитали, что такие действия подпадают под конституционное право на свободу слова. Конгресс пытался путем законодательных поправок не допустить изменения правоприменительной практики, но Верховный суд заблокировал эти попытки.

Некоторые консервативные политики по-прежнему критически относятся к этому решению Верховного суда. Трамп в 2020 году высказал мнение, что сожжение флага должно караться годом тюремного заключения, и призвал Верховный суд пересмотреть свое историческое решение. В 2024 году политик заявлял, что мог бы попытаться добиться принятия конституционной поправки о запрете сожжения флага. Юридические споры вокруг этой формы протеста обострились во время американской военной кампании во Вьетнаме (1964-1974 годы), по мере затягивания которой росло антивоенное движение в США.