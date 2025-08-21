Глава венгерского МИД напомнил, что страна неоднократно предлагала свою территорию для таких переговоров

БУДАПЕШТ, 21 августа. /ТАСС/. Венгрия много раз предлагала России и Украине провести саммит в Будапеште в целях урегулирования конфликта и считает, что этот город - вполне подходящее место для такой встречи. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя сообщения о том, что Будапешт рассматривается в качестве возможного места переговоров президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, а также президентом США Дональдом Трампом.

"Комментировать такие сообщения, слухи имеет смысл только в том случае, если они правдоподобны. Что касается Будапешта, то они правдоподобны", - сказал глава МИД, выступая в программе "Час борцов" на платформе YouTube. Он напомнил, что правительство Венгрии неоднократно предлагало свою территорию для переговоров между РФ и Украиной и это предложение остается в силе. "Сообщите нам об этом хоть за час до прибытия, и мы будем готовы гарантировать в Венгрии честные, безопасные и равные условия для всех сторон", - подчеркнул министр.

Он рассказал, что еще в 2022 году, сразу после начала конфликта, предлагал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку провести российско-украинскую встречу в Будапеште. "Я сказал им, что если они ищут место для диалога, который приведет к миру после окончания войны, то могут приехать в Венгрию в любое время", - отметил Сийярто. По его словам, с тех пор он много раз подтверждал готовность Венгрии принять встречу на любом уровне в целях урегулирования украинского конфликта.

"Очевидно, что это одна из причин, по которой Будапешт всегда называли" в качестве возможного места российско-украинских переговоров, отметил Сийярто. Вторая причина, по его словам, заключается в том, что Венгрия поддерживала открытыми каналы связи со всеми сторонами и всегда призывала к продолжению мирного диалога.

"В течение последних трех с половиной лет она сохраняла способность одновременно вести взаимоуважительный диалог с лидерами Соединенных Штатов и России. Я не знаю ни одного европейца, кроме [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана, который мог бы на равных говорить с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Очевидно, что наше сотрудничество с Соединенными Штатами и Россией основано на взаимном уважении", - отметил глава МИД. По его словам, "Венгрия сохранила дипломатические каналы связи с Россией, а президента Соединенных Штатов и премьер-министра Венгрии связывают дружеские отношения".

Наконец, Будапешт - "просто хорошее место", о чем все знают, и по этой причине о нем также говорят как о возможном месте переговоров, добавил Сийярто. "Мы готовы внести свой вклад в успех мирных усилий" по урегулированию конфликта на Украине, заверил министр.