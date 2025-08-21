Президент настаивает, что западные страны не могут предъявить ни одного факта нарушения Бишкеком санкций против РФ, а все операции Керемет банка с рублем проходят строго под контролем государства

БИШКЕК, 21 августа. /ТАСС/. Киргизия воспринимает санкции США и Великобритании против республиканских Керемет банка и "Капитал Банка Центральной Азии" как давление и призывает не политизировать экономические вопросы. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров, обращаясь к американскому лидеру Дональду Трампу и британскому премьер-министру Киру Стармеру.

"Выходит так, что как Америка вводила санкции против Керемет банка, так и Англия накладывает санкции на Капитал банк. И снова никаких фактов, только сомнения. Поэтому и у меня возникают сомнения. Ведь они видят, что экономика Кыргызстана растет высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7%, мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, именно из-за этого на нас оказывается давление. Великие державы ведь не хотят, чтобы другие страны быстро развивались. Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них. Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", - приводит его слова государственное информагентство Кабар.

Жапаров настаивает, что западные страны не могут предъявить ни одного факта нарушения Бишкеком санкций против РФ, а все операции Керемет банка с рублем проходят строго под контролем государства.

"В России у нас около 1 млн мигрантов, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним", - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что Киргизия проводит многовекторную политику, сотрудничая в экономической сфере и с Западом, поэтому подобное отношение к республике со стороны Вашингтона и Лондона является несправедливым.