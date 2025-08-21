Принятые меры продемонстрировали эффективность, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что меры по обеспечению безопасности в Вашингтоне продемонстрировали эффективность, так же как мероприятия по защите границы с Мексикой от потока нелегальных мигрантов.

"Так же как наша южная граница теперь на 100% защищена, так же и Вашингтон, округ Колумбия, теперь снова безопасен, и мы только что начали процесс восстановления", - написал американский лидер в Truth Social.

20 августа Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце и нелегальным мигрантам было сложнее перелезать через нее. Помимо этого, по словам главы Пограничного патруля США Майка Бэнкса, на границе будет установлено освещение, системы видеонаблюдения и сейсмические датчики.

Президент США 11 августа объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы. 18 августа газета The Washington Post сообщила, что военнослужащие Нацгвардии могут получить огнестрельное оружие, а к 800 уже задействованным в Вашингтоне бойцам в ближайшие дни могут присоединиться еще 750 человек. За неделю, прошедшую после объявления Трампом о развертывании подразделений Нацгвардии в Вашингтоне, в столице арестовали порядка 300 человек.