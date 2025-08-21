Глава МИД Венгрии назвал соответствующую статью агентства Bloomberg "самой большой уткой, которую ему только доводилось видеть"

БУДАПЕШТ, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не звонил по телефону премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы по просьбе европейских лидеров попытаться убедить его в необходимости согласиться с вступлением Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, опровергнув сообщения агентства Bloomberg о телефонном разговоре Трампа с Орбаном.

"Я хотел бы прояснить, что такого телефонного разговора не было. Не было, и точка. Не только эта тема не поднималась, но и вообще никакого разговора не было", - сказал глава МИД, выступая в программе "Час борцов" на платформе YouTube.

Он назвал "самой большой уткой, которую ему только доводилось видеть", сообщения о беседе по телефону между Трампом и Орбаном, в ходе которой глава американской администрации якобы спросил у венгерского премьера, почему тот не соглашается на прием Украины в ЕС. Ранее Bloomberg, а вслед за ним и другие СМИ сообщили, что Трамп звонил Орбану сразу после того, как принял в Белом доме 18 августа Владимира Зеленского, лидеров ряда европейских стран, а также глав Еврокомиссии и НАТО.