Литовский министр обороны Довиле Шакалене отметила, что для возможности такого присутствия на украинской территории необходимо прекращение огня и определение роли США в силах по обеспечению безопасности

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Воинский контингент Литвы, который может быть направлен на Украину в состав международных сил по обеспечению безопасности, в боевых действиях участвовать не будет. Об этом в эфире радиостанции Ziniu radijas заявила министр обороны Довиле Шакалене.

"Направление наших военных на Украину не являлось бы боевой миссией. Это не был бы контингент, который стоит на линии фронта, который послан для боевых действий", - сказала она.

Как отметила министр, для того, чтобы такое присутствие на Украине стало возможным, должен быть прекращен огонь и определена роль США в силах по обеспечению безопасности.

Как на этой неделе отметил советник президента Литвы Дайнюс Жикявичюс, Вильнюс готов участвовать в мерах по обеспечению безопасности на Украине, если они будут введены в том же масштабе, в каком балтийская республика была представлена в операции НАТО в Афганистане.

Литва с 2005 года по 2013 год возглавляла группу НАТО по восстановлению провинции Гор в Афганистане, а с 2007 года полностью финансировала ее работу. В состав группы входили около 150 солдат и офицеров балтийской республики, а также военные и гражданские специалисты из нескольких других стран.