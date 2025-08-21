По словам главы Минфина США, президент России якобы согласился задержаться на 15 минут ради разговора со своим американским коллегой

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент поделился деталями разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом после встречи глав стран Евросоюза и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Комментируя в интервью телеканалу Fox News предложение позвонить президенту РФ или отправить сообщение, Бессент заявил, что Путин якобы согласился задержаться ради разговора с Трампом. "Я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра," - приводит слова Путина глава Минфина.

В понедельник Трамп провел встречу с Зеленским, а затем с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. После этого прошла встреча американского президента с европейскими политиками при участии Зеленского.

После этих переговоров Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.