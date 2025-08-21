На Украине назвали предпочтительные места возможного саммита с Россией

Это Ватикан, Женева, Стамбул и Саудовская Аравия, указал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал Ватикан, Женеву, Стамбул и Саудовскую Аравию в качестве мест возможного проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. По его словам, Будапешт, который также обсуждался в последние дни, не пользуется предпочтением.

В интервью газете Corriere della Sera Ермак утверждает, что сначала планируются переговоры между Путиным и Зеленским, а затем стразу трехсторонний саммит с Трампом. "Мы пока не знаем, [где это произойдет]. Разные места в списке: Женева, Стамбул, Ватикан, Саудовская Аравия. Будапешт называется, разумеется, в память о невыполненном соглашении 1994 года, но эта локация не пользуется предпочтением", - сказал он, добавив, что Москва не обсуждалась как место встречи.

Ермак также выразил надежду, что к урегулированию может быть привлечен Китай. "На данный момент Пекин не участвует в подготовке переговоров, но, надеюсь, это скоро произойдет", - отметил он.

По словам Ермака, вопрос о территориях будет обсуждаться только лидерами. Он признал, что украинские войска не в состоянии отвоевать утраченные регионы. "Нужно вести переговоры, отталкиваясь от нынешней линии соприкосновения, мы берем в расчет нынешние реалии и будем это обсуждать", - сказал глава офиса Зеленского, повторив, что Украина не намерена отказываться от своих территорий.

Ермак также признал, что при всей важности европейской военной помощи, жизненно необходимой остается военная поддержка США.

18 августа, после состоявшегося 15 августа на Аляске саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.