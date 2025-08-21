Сийярто: лидеры Европы могут сорвать соглашение между Россией и Украиной

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин смогут завершить процесс, ведущий к его заключению

БУДАПЕШТ, 21 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры вновь могут сорвать заключение мирного соглашения между Россией и Украиной, как они сделали это в 2022 году. Такими опасениями поделился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в программе "Час борцов" на YouTube.

"Давайте вспомним переговоры в Стамбуле весной 2022 года. Российская и украинская стороны приблизились к заключению соглашения, у них был текст, и они были очень близки к его подписанию. И тогда европейские лидеры, настроенные на продолжение войны [на Украине], практически запретили [Владимиру] Зеленскому подписывать это соглашение", - напомнил глава МИД.

Он отметил, что "если стамбульское мирное соглашение было сорвано европейскими политиками, выступающими за войну, то есть законные основания опасаться, что они захотят сделать то же самое в случае с мирным процессом, начатым на Аляске" президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"Надеюсь, что они не смогут это сделать. Я надеюсь, что Дональд Трамп и Владимир Путин смогут завершить процесс, ведущий к мирному соглашению [по Украине], потому что это отвечает интересам всего мира", - подчеркнул Сийярто.