СМИ: Дан участвовал в мероприятии, которое могли организовать праворадикалы

Президент Румынии также дал интервью легионерской прессе

БУХАРЕСТ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Румынии Никушор Дан принял участие в мероприятии, организаторы которого могут быть связаны с праворадикальной группой "Ион Гаврилэ Огорану", а также дал интервью легионерской (движение фашистского толка в довоенной Румынии) прессе. На это обратили внимание портал g4media и ряд других румынских СМИ.

По данным портала g4media, Дан отсутствовал 15 августа в Констанце, где проводились основные торжества, приуроченные ко дню Военно-морских сил Румынии. Вместо этого президент страны принял участие в религиозной службе в монастыре Брынковяну коммуны Сымбэта-де-Сус (уезд Брашов) в центральной части Румынии. Портал g4media указывает, что в этом монастыре с 1990 года проводятся встречи представителей ультраправой антикоммунистической организации "Ион Гаврилэ Огорану". Отмечается, что посещение монастыря не было в его повестке дня. Позже Дан в комментарии телеканалу Antena3 заявил, что посетил этот монастырь, так как "ходил туда в детстве с родителями", потому что Сымбэта-де-Сус находится недалеко от родного города главы румынского государства - Фэгэраша.

Портал также обратил внимание, что во время визита Дан дал только одно интервью директору легионерского издания Monitorul de Făgăraş Лучии Баки. В нем он, помимо всего прочего, заявил, что "мы должны гордиться антикоммунистическим сопротивлением в этом регионе" и "участники [антикоммунистического] движения из региона не будут забыты". Он также объяснил причины отказа утвердить закон о борьбе с экстремизмом, потому что он может "обострить напряженность" в обществе.

Ранее Дан отказался утвердить закон о противодействии экстремизму и направил обращение в Конституционный суд, заявив, что упомянутый закон был принят с нарушением конституционных норм и принципов. По его мнению, законопроект ограничивает конституционные права граждан на информацию, на доступ к культуре и на свободу слова, а также в нем не определены с необходимой ясностью понятия "легионерский", "фашистский" и понятие "фашистских, легионерских, расистских или человеконенавистнических материалов", что позволяет инстанциям произвольно их толковать. Позже глава Всемирного конгресса евреев осудил пересмотр в Румынии закона против антисемитизма.

Фонд "Ион Гаврилэ Огорану" действует в Румынии с 2008 года и занимается пропагандой легионерских и антикоммунистических идей в стране. Он был назван в честь румынского организатора и лидера профашистского подполья Огорану, которое действовало в регионе после окончания Второй мировой войны. Они нападали на местные органы власти, румынские силы безопасности и партийных работников. Огорану был арестован в 1976 году. Помимо этого, состоял в фашистском движении "Железная гвардия".