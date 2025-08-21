По мнению Владимира Зеленского, Россия "ставит такой ультиматум, чтобы усложнять процесс переговоров"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Украина не намерена предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил Владимир Зеленский на встрече с журналистами, фрагменты которой приводит РБК-Украина.

"У нас есть один государственный язык - украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленскому стоило бы сперва отменить принятые им законы, дискриминирующие и буквально истребляющие права русскоязычного населения на Украине, прежде чем садиться за стол переговоров с Россией.