Он назвал среди возможных мест для проведения такой встречи Австрию, Швейцарию или Турцию

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что не согласится на проведение трехсторонней встречи с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом в Москве.

На встрече с журналистами, фрагменты которой приводит агентство РБК-Украина, Зеленский назвал среди возможных мест для проведения такой встречи Австрию, Швейцарию или Турцию. "Встречи в Москве не может быть", - сказал Зеленский.

"Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. <...> И честно скажем, Будапешт нас не поддерживал", - добавил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников Белого дома сообщал, что Белый дом рассматривает Венгрию и Швейцарию в качестве возможных мест для проведения встречи Путина с Зеленским, а также для последующего трехстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. 18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.

Как отмечал позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова к переговорной работе по Украине в любых форматах, если работа будет честной и не будет сводиться к втягиванию США в агрессивную, воинственную кампанию Европы.