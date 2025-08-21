Это приведет к значительному ослаблению самого Евросоюза, указал глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 21 августа. /ТАСС/. Вступление Украины в Евросоюз не даст ей гарантий безопасности и лишь приведет к значительному ослаблению самого ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя дискуссии о том, какие гарантии безопасности должны быть предоставлены Украине странами Запада.

"ЕС не является военным альянсом", - пояснил глава МИД, выступая в программе "Час борцов" на платформе YouTube. Более того, прием Украины поставит само сообщество под угрозу, поскольку приведет к крайне негативным последствиям во многих областях, в том числе в области безопасности, подчеркнул Сийярто.

По его словам, "это вызовет окончательное ослабление Евросоюза". После этого ЕС "вообще не сможет ничего никому предоставить", добавил министр.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.

В тот день в Венгрии были опубликованы результаты референдума, в котором приняли участие более 2 млн человек. Из них 95% высказались против поспешного приема Украины в Евросоюз. Орбан заверил, что будет руководствоваться мнением венгерских граждан в ходе консультаций со своими европейскими коллегами.