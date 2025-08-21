Лукашенко: динамика военных угроз Запада вынуждает Минск заниматься обороной

Президент Белоруссии также отметил существенное увеличение западными соседями военных расходов

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Военные угрозы со стороны западных соседей Белоруссии вынуждают Минск пристально заниматься вопросами обороноспособности республики и России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу ракетного строительства.

"Динамика уровня военных угроз и существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросу обороноспособности Беларуси, России, нашего союза", - цитирует его близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

По словам президента, в ракетостроении, как и в остальных секторах экономики, власти республики действуют максимально эффективно исходя из имеющихся финансовых ресурсов. "Сегодня мы должны определиться, куда и как будем двигаться дальше по этому направлению, учитывая формы и методы ведения боевых действий в современных условиях", - добавил он.