Президент Чехии допустил отправку миротворцев на Украину

Международные силы могли бы разместить "вдоль линии соприкосновения" в демилитаризованной зоне, отметил Петр Павел

ПРАГА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел считает возможным размещение на Украине чешских миротворцев, которые в составе международных сил обеспечивали бы соблюдение мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью информационному агентству ČTK.

"Если на Украине будут размещены подразделения миротворцев, то Чехия должна входить в их состав", - привело агентство слова главы государства. Павел обосновал это тем, что республика является активным участником процесса мирного урегулирования и после 24 февраля 2022 года поддерживает Украину.

Возможность участия чешских военнослужащих в подразделениях миротворцев будет зависеть, по словам президента, от того, какими будут условия соглашения о мире на Украине. Международные силы могли бы быть размещены "вдоль линии соприкосновения" в демилитаризованной зоне, предположил он.

Россия, как сказал Павел, до недавнего времени отвергала вариант размещения "любых иностранных сил на территории Украины, а сейчас, возможно, произойдет какое-то изменение позиции". Президент приветствовал начавшийся переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта с участием США и привлечением Евросоюза. Принципиальной, по его словам, будет встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Павел прогнозирует, что Украина должна будет согласиться с территориальными изменениями. При этом, по его словам, такое состояние должно восприниматься как временное, а не юридическое признание территориальных приобретений РФ. "Это более-менее признание реальности, что некоторые регионы жестко контролирует Россия", - сказал президент.

"Не смею оценивать, каким должно быть соглашение по вопросу [возможного изменения] территории. Это действительно [решать] исключительно Украине и России. Мы, наверное, не должны были советовать, что они должны оставить себе, а что нет. Этот [вопрос] решительно не находится в нашей компетенции", - сказал глава государства.

Между тем, согласно чешским СМИ, власти республики не обсуждают вопрос о возможном участии военнослужащих в миротворческих подразделениях в рамках гарантий безопасности для Украины. Направление солдат в состав международных сил должны были бы, согласно действующему законодательству, одобрить правительство и утвердить обе палаты парламента.