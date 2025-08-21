Однако ее массовое производство не получится запустить еще несколько месяцев, указал он

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский утверждает, что у Украины якобы есть ракета "Фламинго" с дальностью полета 3 тыс. км, однако ее массовое производство не получится запустить еще несколько месяцев.

"Это пока ракета самая успешная, которая у нас есть. Она летит 3 тыс. км, это важно", - сказал он на встрече с журналистами в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в СМИ. Фрагменты встречи приводит РБК-Украина.

Зеленский добавил, что пока не может об этом много говорить, потому что пока таких ракет у Украины еще мало. "Пока у нас нет возможности применения сотни ракет. К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство", - утверждает он.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Украина якобы создала собственную ракету с дальностью 3 тыс. км под названием "Фламинго" и успешно провела ее испытания. При этом украинские СМИ отмечали, что она очень похожа на британскую ракету FP-5 Milanion.