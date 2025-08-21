Это поможет упростить бизнес-среду, отметил армянский премьер

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/ Армения пойдет на упрощение процедуры пограничного досмотра на всех своих контрольно-пропускных пунктах (КПП), в том числе на армяно-азербайджанских. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь вопроса разблокировки коммуникаций в рамках договоренностей в Вашингтоне.

Премьер Армении напомнил, что в Вашингтонской декларации четко изложены пять принципов, на которых основано это соглашение: территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, неприкосновенность границ и взаимность.

"Мы пойдем на упрощение не только на армяно-азербайджанских пограничных пунктах, но и на всех своих пограничных пунктах, чтобы максимально упростить бизнес-среду - экспорт, импорт, транзит - которая в любом случае является наиболее подходящей и важной средой для ведения бизнеса", - сказал армянский премьер.

При этом он вновь подчеркнул, что Армения готова к любому пограничному упрощению с Азербайджаном, которое соответствует пяти принципам Вашингтонской декларации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.

Текст соглашения, который должен положить конец более чем 30-летнему противостоянию, был согласован еще весной, однако Азербайджан настаивал на выполнении ряда условий до подписания документа, в частности на внесении поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване отвергали обвинения со стороны Баку в наличии территориальных претензий, но Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер".