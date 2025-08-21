Он также утверждает, что "есть сигнал от Вашингтона", что США будут участниками гарантий безопасности для Украины

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что до сих пор нет понимания, сколько стран из так называемой коалиции желающих готовы послать свой воинский контингент на Украину.

"Мы не знаем, сколько стран готовы к "boots on the ground" (введение контингента - прим. ТАСС). Мы знаем, что в "коалиции желающих" есть 30 стран, которые потенциально рассматривают свое участие в гарантиях безопасности. <...> Кто-то будет прикрывать небо или делать некоторое время патрулирование в небе в соответствующих самолетах соответствующего количества. Кто-то, я уверен, будет готов только к финансированию, потому что имеет нейтралитет или другой статус в своей конституции", - приводит агентство УНИАН слова Зеленского на встрече с журналистами.

Он также утверждает, что "есть сигнал от Вашингтона", что США будут участниками гарантий безопасности для Украины. "Потому что без координации гарантий безопасности для Украины Соединенными Штатами Америки была и некоторая неуверенность европейских коллег. Например, одна страна Европы говорит: "Мы готовы сделать вот это". И есть список того, что европейская страна готова сделать. А после этого списка идет "но": если будет, например, присутствие или координация США", - пояснил Зеленский.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят размещения на территории Украины полноценного военного контингента стран-партнеров, а не миротворческих миссий, в частности ООН или ОБСЕ. При этом пока нет понимания относительно действий, полномочий и применения этих военных контингентов и стран, которые готовы их направить.

27 марта в Париже прошел саммит "коалиции желающих", на котором представители около 30 стран обсудили возможные гарантии безопасности для Киева после завершения украинского конфликта. Одной из главных тем стало потенциальное размещение военного контингента на территории Украины. США не принимали участия в данном мероприятии. При этом СМИ сообщали, что ряд стран готовы участвовать в так называемой миротворческой миссии на Украине лишь при наличии поддержки со стороны Вашингтона.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС тогда обратил внимание на то, что "коалиция желающих" строит планы по введению на Украину воинского контингента под видом миротворцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой, Москва не примет этого ни при каких условиях.