Он должен предоставить преимущество Республиканской партии на выборах в Палату представителей Конгресса в 2026 году

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Палата представителей штата Техас большинством голосов приняла скандальный законопроект об изменении границ избирательных округов, который должен предоставить преимущество Республиканской партии на выборах в Палату представителей Конгресса в 2026 году. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

В начале августа законодатели штата, представляющие Республиканскую партию, внесли поддержанный президентом страны Дональдом Трампом законопроект, который предполагает изменение границ избирательных округов внутри Техаса на федеральных выборах. Как сообщала газета The Washington Post, новые границы должны дать республиканцам в 2026 году 30 мест от штата в Палате представителей, сейчас партия контролирует 25 мест из 38. В нижней палате законодательного собрания Техаса республиканцам принадлежит большинство мест. Чтобы не допустить принятия законопроекта, 3 августа законодатели от Демократической партии США покинули территорию штата и бойкотировали все заседания Палаты представителей Техаса, без них законодательный орган не мог собрать необходимый кворум.

Демократы обвиняли республиканцев в злоупотреблении своими полномочиями, поскольку новые границы избирательных округов дают им необоснованное преимущество. Законодателям от Демократической партии удавалось блокировать заседания две недели, после чего они были вынуждены вернуться на территорию Техаса. За ними был установлен круглосуточный полицейский надзор, чтобы гарантировать их участие в заседании Палаты представителей. В итоге законопроект был принят большинством голосов, 88 против 52.

Законодатели-республиканцы не скрывают, что изменения в карту избирательных округов были внесены в интересах партии, поскольку такую практику допускает Верховный суд США. В свою очередь, губернаторы демократических штатов, в частности глава Калифорнии Гэвин Ньюсом, заявили о своем намерении в качестве ответной меры аналогичным образом изменить границы избирательных округов в пользу демократов. При этом республиканские власти Миссури и ряда других штатов также заявили, что рассматривают возможность изменения избирательных округов в свою пользу.

В начале августа на фоне разгорающегося скандала большинство жителей США заявили, что поддерживают идею наделения беспартийных комиссий правом определять границы избирательных округов. Об этом свидетельствовали результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой YouGov. За формирование таких комиссий выступили 59% опрошенных. Против высказались 11% респондентов, еще 30% не определились со своим мнением окончательно. При этом данную идею поддерживают как представители Демократической партии (68%), так и Республиканской (55%).