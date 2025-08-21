Президент Белоруссии отметил, что республика начинала и продолжала ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Китай и провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

21 августа глава государства проводит совещание по вопросам развития ракетного строительства.

"Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с председателем КНР Си Цзиньпином, у нас такая встреча планируется. Почему? Потому что начинали мы, продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты", - цитирует президента агентство БелТА.

В начале июня Си Цзиньпин пригласил Лукашенко на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 31 августа - 1 сентября в Тяньцзине. Кроме того, белорусский лидер получил приглашение на парад в начале сентября в Пекине, посвященный юбилею победы китайского народа в Войне сопротивления Японии.