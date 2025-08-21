Встреча на высшем уровне состоится до конца года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар надеется, что итоги переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым будут полезны для организации саммита лидеров двух стран, который состоится до конца года.

"Наши лидеры встречались в июле на ежегодном саммите в прошлом году, и потом позже в Казани. Мы сейчас готовимся к ежегодному саммиту в конце года. Самое важное, что мне бы хотелось сегодня сделать - это продвинуть вперед двусторонние дискуссии, для того чтобы добиться максимального результата для ежегодного саммита", - сказал он на открытии переговоров с Лавровым.

"Сегодня я уверен, что наш обмен мнениями будет очень полезным, очень продуктивным и будет способствовать тому, чтобы саммит был ориентирован на результат", - добавил глава МИД Индии.

Джайшанкар подчеркнул близость и глубину отношений России и Индии. "Наша встреча проходит сегодня в контексте изменяющейся геополитической ситуации, экономических и торговых изменений. Наша общая цель - максимизировать нашу комплиментарность", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону развитие партнерства между двумя странами. Путин информировал Моди об основных итогах российско-американского саммита на Аляске.