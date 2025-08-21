По данным телеканала, сначала необходимо установить режим прекращения огня, а затем определить рамки миротворческой миссии с четким мандатом

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Турции считают, что на данный момент с учетом текущего развития конфликта на Украине преждевременно говорить об отправке миротворцев в эту страну. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в Минобороны республики.

"Турция - страна, которая способствует миру и стабильности в своем регионе и стремится содействовать всем инициативам на этом направлении. Однако сначала необходимо установить режим прекращения огня между Россией и Украиной, а затем определить рамки [миротворческой] миссии с четким мандатом и вкладом в нее каждой страны. Было бы безосновательно и неточно давать такую оценку на базе прогнозов, которые еще не подтверждены конкретными фактами", - указали источники.